Литва избрала нового президента

26 мая, 2019, 22:40

По предварительным данным подсчета голосов новым президентом Литвы стал Гитанас Науседа, победивший во втором туре виборов Ингрид Шимоните

Об этом сообщает Delfi.lt.

26 мая в Литве состоялись выборы президента и европарламентариев. Сейчас идет подсчет голосов. По данным с 1334 из 1972 избирательных участков лидирует Гитанас Науседа (71,86%), за Ингрид Шимоните проголосовали 26.68% избирателей.

"Только что позвонила Ингрид и поздравила с победой. Этим действием признали, что победа на выборах за нами", - сказал в избирательном штабе Науседа, где его появление было встречено аплодисментами.

"Я поздравила Гитанаса 10-15 минут назад и пожелала ему удачи в объединении людей", - сказала в эфире LRT Шимоните.