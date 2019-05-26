Литва избрала нового президента
26 мая, 2019, 22:40
По предварительным данным подсчета голосов новым президентом Литвы стал Гитанас Науседа, победивший во втором туре виборов Ингрид Шимоните
Об этом сообщает Delfi.lt.
26 мая в Литве состоялись выборы президента и европарламентариев. Сейчас идет подсчет голосов. По данным с 1334 из 1972 избирательных участков лидирует Гитанас Науседа (71,86%), за Ингрид Шимоните проголосовали 26.68% избирателей.
"Только что позвонила Ингрид и поздравила с победой. Этим действием признали, что победа на выборах за нами", - сказал в избирательном штабе Науседа, где его появление было встречено аплодисментами.
"Я поздравила Гитанаса 10-15 минут назад и пожелала ему удачи в объединении людей", - сказала в эфире LRT Шимоните.
- Президент Литвы избирается на 5 лет и не более чем на два срока подряд. С 2009 года этот пост занимает Даля Грибаускайте.
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