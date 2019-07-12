Надежду Савченко не пустили агитировать на оккупированные территории, - Тука

12 июля, 2019, 13:56

Служба безопасности Украины не предоставила разрешение на пересечение линии разграничения народного депутата Надежды Савченко

Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в Facebook.

"Как и ожидал здравый смысл, Служба Безопасности не предоставила разрешение на пересечение линии разграничения поклонницы сюрреализма и террористов - Надежды Савченко", - говорится в сообщении.

Ранее отмечалось, что Савченко планирует агитировать на оккупированной части Донбасса.

"Округ не заканчивается Зайцевым, Бахмутом, Песками, Жованкоой и "Майорском" здесь. Округ продолжается в Горловке, округ продолжается на оккупированной территории. Я не очень понимаю, почему кандидаты не стремятся все же получить все необходимые пропуска, как это сделала я, и ехать на ту территорию и начинать говорить с людьми ... Да, я собираюсь туда ехать ", - сказала Савченко.

Она баллотируется в округе №51 (прифронтовой Зайцево). Большая часть округа находится в Горловке и там выборов не будет, но на подконтрольной украинскому власти территории есть 2 работающие избирательных участка.