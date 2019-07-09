Савченко планирует агитировать на оккупированной части Донецкой области

9 июля, 2019, 07:12

Кандидат в народные депутаты Надежда Савченко планирует проводить агитацию на подконтрольной боевикам территории Донецкой области

В комментарии журналистам она рассказала, что ожидает все необходимые пропуска, информируют Новости Донбасса.

"Округ не заканчивается Зайцевым, Бахмутом, Песками, Жованкой и "Майорском" здесь. Округ продолжается в Горловке, округ продолжается на оккупированной территории. Я не очень понимаю, почему кандидаты не стремятся все же получить все необходимые пропуска, как это сделала я, и ехать на ту территорию и начинать говорить с людьми ... Да, я собираюсь туда ехать ", - сказала Савченко.

Она баллотируется в округе №51 (прифронтовой Зайцево). Большая часть округа находится в Горловке и там выборов не будет, но на подконтрольной украинской власти территории есть 2 работающие избирательных участка. По закону любой житель округа может изменить участок голосования и проголосовать за мажоритарного кандидата.