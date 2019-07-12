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Espreso.tvОбществоНа День рождения Сенцова в Люблине на лестнице Ратуши будут читать его книгу

На День рождения Сенцова в Люблине на лестнице Ратуши будут читать его книгу

Политзаключенный Олег Сенцов празднует свой День рождения 13 июля

Об этом сообщает Польское радио.

13 июля во Люблине, в 16:00 на лестнице местной Ратуши, будут праздновать день рождения Олега Сенцова, читая его книгу "Жизнь". Организатор акции - культурный центр "Warsztaty Kultury", который издал сборник рассказов Сенцова в переводе Богдана Задуры.

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"Этой акцией чтения фрагментов книги" Жизнь "участниками и участницами Люблинской культурной среды, мы хотим напомнить о ситуации Олега Сенцова, которая остается в дальнейшем очень сложной. За его освобождение выступает много лиц и организаций как в Украине, так и во всем мире, пока - без результата. Мы тоже хотим поощрить жителей Люблина чтобы писать ему письма со словами поддержки и солидарности ", - рассказали организаторы.

Напомним, что так же 13 июля на Одесском международном кинофестивале покажут трейлер нового фильма Сенцова "Номера".

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