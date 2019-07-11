На Одесском международном кинофестивале покажут трейлер нового фильма Сенцова "Номера"

11 июля, 2019, 22:50

13 июля состоится презентация трейлера картины незаконно заключенного в России украинского режиссера, процессом съемок которой Сенцов руководил из российской тюрьмы

Об этом сообщает " Укринформ " со ссылкой на пресс-службу ОМКФ.

"Мероприятие состоится 13 июля в 14:00 в прессшатре Одесского международного кинофестиваля. Cпикеры мероприятия: сорежиссёр фильма Ахтем Сеитаблаев, продюсер Анна Паленчук, кастинг-директор фильма Анастасия Черная", - говорится в сообщении.

"Номера" - полнометражная художественная лента, созданная по одноименной пьесе Сенцова - находится на финальной стадии производства. В прошлом году проект фильма был представлен в рамках питчинга Одесского МКФ. Впоследствии проект получил финансирование от Министерства культуры Украины.

Фильм создавался под непосредственным творческим руководством Сенцова, которое осуществлялось посредством переписки. Сорежиссером выступил Сеитаблаев, известный по фильмам "Хайтарма", "Чужая молитва", "Киборги".

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По жанру фильм является гротескно-сатирической антиутопией. Он повествует о существовании десяти обычных людей, так называемых "номеров" в замкнутой среде. День за днем они придерживаются устоявшихся правил их мира и подчиняют свое существование верховному Богу - Нулю, пока однажды один из номеров не решает разрушить неизменную систему.

Олег Сенцов - украинский кинорежиссер, с 2014 года является политическим заключенным в Российской Федерации. Сейчас он находится в исправительной колонии № 8 "Белый медведь" в городе Лабытнанги на севере России.

13 июля Олег Сенцов уже в шестой раз отпразднует свой день рождения в заключении. Написать письмо Олегу со словами поддержки (только на русском) можно по адресу:

629400, Ямало-Ненецкий автономный округ, Лабытнанги,

ул. Северная, д. 33,

Исправительная колония-8,

Сенцов Олег Геннадьевич, 1976 г.р.

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Продюсер ленты Анна Паленчук - основательница кинокомпании "435 FILMS". В 2015 году совместно с издательством "Laurus" она инициировала издание сборника рассказов Сенцова, в 2016 году - романа "Купите книгу, она смешная", в 2017 - его биографии, в этом году - сборника "Жизнь". Кроме фильма, в прошлом году Анна спродюсировала спектакль по мотивам пьесы "Номера" при поддержке Украинского культурного фонда.

Копродюсером выступил польский продюсер и президент Польской киноакадемии Дариуш Яблонский и компания "Аpple Film Production" (Польша).