Глава администрации Орбана, назвавший украинский закон об образовании "полуфашистским", едет на Закарпатье, - СМИ

11 июля, 2019, 22:26

Глава администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш планирует посетить Закарпатье 15 июля

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Varosh.

Отмечается, что формальная причина визита венгерского чиновника - открытие реформатской церкви в селе Паладь-Комаровцы Ужгородского района. Статус визита - неофициальный.

Следует заметить, что визит Гергея Гуйяша состоится всего за день до визита на Закарпатье министра иностранных дел Венгрии Пийтера Сийярто, который должен посетить Берегово во вторник, 16 июля. Также добавим, что 11 июля Закарпатье, а именно Берегово, посетил заместитель министра МИД Венгрии Левенте Модьор.

Все три венгерских чиновника, прежде всего, Пийтер Сийярто и Гергей Гуйяш, очень близки к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, и фактически являются его политическими alter ego.

Пийтер Сийярто хорошо известен украинской аудитории, как один из венгерских "ястребов" в украинско-венгерском конфликте последних 2-х лет.

Гергей Гуйяш не менее влиятелен, ведь перед тем, как возглавить администрацию Виктора Орбана, он работал руководителем фракции партии власти Фидес в парламенте, и был одним из авторов новой венгерской конституции, принятие которой вызвало немалый скандал не только в Венгрии, но и в ЕС, учитывая большое количество сомнительных с точки зрения демократичности норм.