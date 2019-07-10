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Espreso.tvСпортВ украинской футбольной премьер-лиге ввели революционную технологию

В украинской футбольной премьер-лиге ввели революционную технологию


фото: ffu.ua
С нового сезона на матчах чемпионата Украины по футболу будет работать система видеоповторов VAR

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

10 июля исполнительный комитет УАФ поддержал проект изменений в регламент украинской премьер-лиги, регулирующих процедуру внедрения системы VAR на матчах чемпионата.

В частности, предполагается, что система видеоповторов VAR будет использоваться в режиме на матчах УПЛ в течение первого круга соревнований сезона-2019/2020. Это позволит протестировать оборудование и провести обучение арбитров.

Ожидается, что после получения необходимых разрешений ФИФА и ИФАБ (Международного совета футбольных ассоциаций) использование системы видеоповторов перейдет в режим онлайн с началом второго круга чемпионата Украины-2019/2020.

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