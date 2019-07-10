В украинской футбольной премьер-лиге ввели революционную технологию
10 июля, 2019, 16:16
С нового сезона на матчах чемпионата Украины по футболу будет работать система видеоповторов VAR
Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
10 июля исполнительный комитет УАФ поддержал проект изменений в регламент украинской премьер-лиги, регулирующих процедуру внедрения системы VAR на матчах чемпионата.
В частности, предполагается, что система видеоповторов VAR будет использоваться в режиме на матчах УПЛ в течение первого круга соревнований сезона-2019/2020. Это позволит протестировать оборудование и провести обучение арбитров.
Ожидается, что после получения необходимых разрешений ФИФА и ИФАБ (Международного совета футбольных ассоциаций) использование системы видеоповторов перейдет в режим онлайн с началом второго круга чемпионата Украины-2019/2020.
- Напомним, 12 июня на заседании клубов УПЛ было решено внедрить VAR в чемпионате Украины.
Читайте также
-
-
-
-
4 июля, 2019 Виталий Портников: Вначале Пушилин, затем Путин
-
4 июля, 2019 От Донецка до Перемышля - 5 книг, которые сближают
Читайте также
-
-
-
4 июля, 2019 Виталий Портников: Вначале Пушилин, затем Путин