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Espreso.tvМирВ Литве заблокируют сайт российского пропагандистского агентства Sputnik

В Литве заблокируют сайт российского пропагандистского агентства Sputnik


фото: baltnews
Комиссия по вопросам радио и телевидения Литвы приняла решение заблокировать сайт местного отделения российского пропагандистского канала Sputnik - Sputniknews.Lt

Об этом говорится в заявлении регулятора.

Согласно сообщению, на Sputniknews. Lt незаконно и без согласия национального вещателя Литвы LRT опубликовали статьи, которые принадлежат LRT.

"LRT связался с администратором и хостинг-провайдером сайта https://sputniknews.lt с просьбой удалить контент, защищенный авторским правом, но там продолжили незаконную публикацию", - заявил литовский регулятор.

На момент обращения LRT агентством опубликовано 1464 статьи.

В комиссии отметили, что через суд намерены обязать провайдеров заблокировать доступ к сайту.

Ранее заблокировать сайт Sputnik призвали депутаты от партии "Союз Отечества-Христианские демократы Литвы" Лауринас Касчюнас и Аудронюс Ажубалис. 18 июня они заявили, что материалы агентства "искажают реальность".

Напомним, ранее Суд ЕС поддержал Литву в деле об ограничении российского телеканала.

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