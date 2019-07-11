В Литве заблокируют сайт российского пропагандистского агентства Sputnik
Об этом говорится в заявлении регулятора.
Согласно сообщению, на Sputniknews. Lt незаконно и без согласия национального вещателя Литвы LRT опубликовали статьи, которые принадлежат LRT.
"LRT связался с администратором и хостинг-провайдером сайта https://sputniknews.lt с просьбой удалить контент, защищенный авторским правом, но там продолжили незаконную публикацию", - заявил литовский регулятор.
На момент обращения LRT агентством опубликовано 1464 статьи.
В комиссии отметили, что через суд намерены обязать провайдеров заблокировать доступ к сайту.
Ранее заблокировать сайт Sputnik призвали депутаты от партии "Союз Отечества-Христианские демократы Литвы" Лауринас Касчюнас и Аудронюс Ажубалис. 18 июня они заявили, что материалы агентства "искажают реальность".
Напомним, ранее Суд ЕС поддержал Литву в деле об ограничении российского телеканала.
Читайте также
-
8 июля, 2019 С кем и с чем идет на выборы "Голос"
-
-
-
-
4 июля, 2019 Виталий Портников: Вначале Пушилин, затем Путин