Суд ЕС поддержал Литву в деле об ограничении российского телеканала

5 июля, 2019, 13:56

Суд ЕС в Люксембурге принял сторону литовского правительства, которое на год ограничило трансляцию телепрограмм русскоязычного телеканала NTV Mir Lithuania за распространение лживой информации и пропаганды

Об этом сообщает DW.

"Страны Евросоюза могут ограничивать работу телеканалов, на которых присутствует пропаганда ненависти, переводя их на вещание исключительно на платной основе", - говорится в сообщении.

Такое решение принято 4 июня в деле о решении Литовской комиссии по радио и телевидению, которая в мае 2016 г. обязала ретрансляторов на один год перевести русскоязычный телеканал NTV Mir Lithuania в пакет программ, доступных только после внесения дополнительной платы.

По мнению литовской стороны, телеканал распространял дезинформацию и пропагандировал вражду и ненависть в своем эфире. В частности, как было установлено, в эфире телеканала звучали оценки, согласно которым в Литве правительством якобы проводится неонацистская внутренняя политика, что угрожает российскому национальному меньшинству.

Холдинг Baltic Media Alliance, который осуществляет вещание телеканала, обратился в административный суд Вильнюса с требованием аннулировать решение комиссии. По мнению истца, оно нарушало директиву Евросоюза о аудиовизуальных медиауслугах. В свою очередь, суд в Вильнюсе попросил Люксембург разъяснить, подпадает ли позиция литовской комиссии под директиву.

Суд ЕС признал, что решение комиссии служит поддержанию общественного порядка. При этом трансляция передачи телеканала, которая вызвала претензии Вильнюса, не будет приостановлена или запрещена. Она будет доступна пользователям, которые оплатили соответствующий пакет.