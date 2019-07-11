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Espreso.tvОбществоВ киевском госпитале умер раненый на Донетчине киборг, который поднимал флаг Украины на ДАПом

В киевском госпитале умер раненый на Донетчине киборг, который поднимал флаг Украины на ДАПом

27 июня 2019 года в Донецкой области Александр Колодяжный получил тяжелое ранение, подорвавшись на мине во время выполнения боевого задания

Об этом сообщает Радио Свобода.

В результате тяжелых ранений Колодяжный умер в госпитале в четверг, 11 июля. Он был бойцом 74-го разведывательного батальона.

Александр жил в Днипре, ушел на фронт в 2014 году, участник боев в Донецком аэропорту, Авдеевский промзоне, трижды получал серьезные ранения. Был в группе бойцов, которые устанавливали украинский флаг над Донецким аэропортом в дни ожесточенных боев.

Награжден общественной наградой "Народный герой Украины".

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