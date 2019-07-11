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Espreso.tvСпорт"Вест Хэм" посвятил годовщине трансфера Ярмоленко зажигательный ролик

"Вест Хэм" посвятил годовщине трансфера Ярмоленко зажигательный ролик


фото: whufc.com
Английский "Вест Хэм" выложил видео, посвященное годовщине подписания контракта с украинским футболистом Андреем Ярмоленко

Ролик появился на странице лондонского клуба в twitter.

"Год Ярмоленко, год улыбок", - подписали в "Вест Хэме" видео.

29-летний Андрей Ярмоленко перешел в "Вест Хэм" летом 2018 году из немецкой "Боруссии". Украинец сыграл за лондонский клуб лишь 10 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. В октябре полузащитник получил тяжелую травму, от которой восстанавливался до конца прошлого сезона.

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