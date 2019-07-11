"Вест Хэм" посвятил годовщине трансфера Ярмоленко зажигательный ролик
11 июля, 2019, 13:41
Английский "Вест Хэм" выложил видео, посвященное годовщине подписания контракта с украинским футболистом Андреем Ярмоленко
Ролик появился на странице лондонского клуба в twitter.
"Год Ярмоленко, год улыбок", - подписали в "Вест Хэме" видео.
29-летний Андрей Ярмоленко перешел в "Вест Хэм" летом 2018 году из немецкой "Боруссии". Украинец сыграл за лондонский клуб лишь 10 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. В октябре полузащитник получил тяжелую травму, от которой восстанавливался до конца прошлого сезона.
year of Yarmo, year of smiles pic.twitter.com/sTC27bgCxo- West Ham United (@WestHamUtd) 11 июля 2019
- 11 июля Андрей Ярмоленко рассказал о том, как в течение восьми месяцев преодолевал последствия травмы , которую получил в октябре прошлого года.
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