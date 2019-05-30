"Барселона" отказалась от форварда за 120 млн евро

30 мая, 2019, 15:06

"Барселона" заморозила трансфер французского футболиста "Атлетико" Антуана Гризманна, трансферная стоимость которого составляет 120 млн евро

Об этом сообщает Marca .

Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу пока не намерен подписывать форварда "Атлетико" Антуана Гризманна. Каталонский клуб принял во внимание сложность и потенциальные риски сделки.

Гризманн в мае объявил, что покидает "Атлетико". С 1 июля отступные в его контракте снизятся с 200 млн до 120 млн евро.

28-летний форвард, по информации источника, больше не является приоритетной целью "Барселоны", поскольку у Бартомеу сомнения относительно трансфера из-за высокой стоимости игрока и его зарплаты в 17 млн евро за сезон.

Кроме того, в прошлом году Гризманн объявил о решении остаться в "Атлетико" и отказать "Барселоне". По этой причине игроки каталонского клуба сейчас выступают против его перехода, поэтому Бартомеу знает о негативном отношении футболистов к французу.