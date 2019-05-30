"Барселона" отказалась от форварда за 120 млн евро
Об этом сообщает Marca .
Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу пока не намерен подписывать форварда "Атлетико" Антуана Гризманна. Каталонский клуб принял во внимание сложность и потенциальные риски сделки.
Гризманн в мае объявил, что покидает "Атлетико". С 1 июля отступные в его контракте снизятся с 200 млн до 120 млн евро.
28-летний форвард, по информации источника, больше не является приоритетной целью "Барселоны", поскольку у Бартомеу сомнения относительно трансфера из-за высокой стоимости игрока и его зарплаты в 17 млн евро за сезон.
Кроме того, в прошлом году Гризманн объявил о решении остаться в "Атлетико" и отказать "Барселоне". По этой причине игроки каталонского клуба сейчас выступают против его перехода, поэтому Бартомеу знает о негативном отношении футболистов к французу.
- 15 мая французский форвард Гризманн объявил, что оставляет испанский футбольный клуб "Атлетико".
- Ранее сообщалось, что "Барселона" готова обменять бразильского полузащитника Фелипе Коутинью на французского форварда "Атлетико" Гризманна.
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