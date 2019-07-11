Под Москвой на ТЭЦ произошел масштабный пожар
Об этом сообщает ТАСС .
На место происшествия направлены силы МЧС. "ЧП произошло на ТЭЦ-27 (Северная ТЭЦ), расположенная в селе Челобитево городского округа Мытищи Московской области. На место происшествия направлены большое количество подразделений МЧС. Идет густой черный дым", - сказал собеседник агентства. По предварительным данным, причиной пожара мог стать взрыв, наблюдается столб огня высотой 50 метров.
По словам источника, сведений о пострадавших пока не поступало. На место отправились более 10 пожарных расчетов. Рядом с местом пожара расположен торговый центр «Июнь». Мытищинская ТЭЦ-27 "Северная" введена в эксплуатацию в 1992 году. Суммарная мощность станции - 1060 МВт. Основным топливом, используемым на станции, является природный газ.
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