Под Москвой на ТЭЦ произошел масштабный пожар

11 июля, 2019, 14:02

В четверг, 11 июля, на Северной ТЭЦ в подмосковных Мытищах вспыхнул масштабный пожар

Об этом сообщает ТАСС .

На место происшествия направлены силы МЧС. "ЧП произошло на ТЭЦ-27 (Северная ТЭЦ), расположенная в селе Челобитево городского округа Мытищи Московской области. На место происшествия направлены большое количество подразделений МЧС. Идет густой черный дым", - сказал собеседник агентства. По предварительным данным, причиной пожара мог стать взрыв, наблюдается столб огня высотой 50 метров.

По словам источника, сведений о пострадавших пока не поступало. На место отправились более 10 пожарных расчетов. Рядом с местом пожара расположен торговый центр «Июнь». Мытищинская ТЭЦ-27 "Северная" введена в эксплуатацию в 1992 году. Суммарная мощность станции - 1060 МВт. Основным топливом, используемым на станции, является природный газ.