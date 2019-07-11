На Харьковщине педофила-рецидивиста задержали по подозрению в новом изнасиловании

11 июля, 2019, 16:02

Ранее судимого за изнасилование несовершеннолетних 54-летнего злоумышленника разоблачили сотрудники Первомайского отдела полиции, мужчине грозит от 3 до 5 лет

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

9 июля в полицию обратилась 19-летняя жительница города Первомайский. Она сообщила, что в течение суток неизвестный мужчина удерживал ее в доме и изнасиловал.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, руководство отдела полиции, криминалист и судебно-медицинский эксперт. По словам девушки стало известно, что мужчина удерживал ее в доме в селе Сиваш. В каком именно помещении она находилась, девушка не смогла объяснить, ведь злоумышленник завязывал ей глаза тряпкой.

"Сотрудники сектора криминальной полиции провели ряд мероприятий и установили похожего по описанию девушки мужчину. Потерпевшая узнала злоумышленника. Им оказался 54-летний житель села. Ранее мужчина неоднократно был судим за изнасилование несовершеннолетних", - отметили в полиции.

С места происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства: веревку, которой мужчина связывал руки и ноги девушки, самодельный нож, которым он девушке нанес порез ладони, и тому подобное. Изъятое направлено на исследование.

Следственным Первомайского отдела полиции данные о событии внесены в Единый реестр до судебных расследований по ч.1 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас продолжается досудебное следствие.