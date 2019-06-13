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Espreso.tvСпортФонсека хочет перетянуть в "Рому" экс-лидера "Шахтера"

Фонсека хочет перетянуть в "Рому" экс-лидера "Шахтера"


фото: as.com
Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека хочет усилить команду своим бывшим подопечным Фредом, который провел прошлый сезон в "Манчестер Юнайтед"

Об этом информирует Il Romanista .

Фонсека и Фред вместе работали в донецком "Шахтере", в период с 2016-го по 2018 год. Нынешний сезон для Фреда в МЮ сложился не лучшим образом. Хавбек сыграл 25 матчей англичан, в которых отличился 1 голом и 1 ассистом.

Контракт Фреда с МЮ рассчитан до 2023 года.

Бразилец перебрался из "Шахтера" в "Манчестер Юнайтед" за 55 млн евро. Сейчас его стоимость колеблется в пределах 35 млн евро.

  • Напомним, сегодня президент "Шахтера" Ринат Ахметов обнародовал сумму компенсации, которую итальянская "Рома" заплатила дончанам за португальского тренера Паулу Фонсеку.

 

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