Фонсека хочет перетянуть в "Рому" экс-лидера "Шахтера"

13 июня, 2019, 15:47

Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека хочет усилить команду своим бывшим подопечным Фредом, который провел прошлый сезон в "Манчестер Юнайтед"

Об этом информирует Il Romanista .

Фонсека и Фред вместе работали в донецком "Шахтере", в период с 2016-го по 2018 год. Нынешний сезон для Фреда в МЮ сложился не лучшим образом. Хавбек сыграл 25 матчей англичан, в которых отличился 1 голом и 1 ассистом.

Контракт Фреда с МЮ рассчитан до 2023 года.

Бразилец перебрался из "Шахтера" в "Манчестер Юнайтед" за 55 млн евро. Сейчас его стоимость колеблется в пределах 35 млн евро.