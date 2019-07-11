Экстрадиция Фирташа: австрийский МИД анализирует, соответствует ли это "национальным интересам"
"Вопрос выдачи украинского бизнесмена сейчас находится на рассмотрении внешнеполитического ведомства страны, которое сформулирует минюсту свою официальную позицию", - говорится в ответе министерства.
Отмечается, что согласно австрийскому законодательству, министр юстиции должен принимать решение "с учетом интересов и международных обязательств Республики Австрия". Именно с этой точки зрения вопрос экстрадиции должен оценить МИД.
В то же время в МИД Австрии не ответили на запрос издания о временных рамках рассмотрения вопроса и о том, проводятся ли по этому поводу консультации с Вашингтоном.
Напомним, в конце июня коллегия судей Верховного суда Австрии отклонила ходатайство украинского олигарха Дмитрия Фирташа по пересмотру решения Высшего земельного суда Вены о допустимости его экстрадиции в США.
Окончательное решение об экстрадиции Дмитрия Фирташа в США теперь будет принимать федеральный министр юстиции Австрии.
Читайте также
-
8 июля, 2019 С кем и с чем идет на выборы "Голос"
-
-
-
-
4 июля, 2019 Виталий Портников: Вначале Пушилин, затем Путин