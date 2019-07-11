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Espreso.tvОбществоЭкстрадиция Фирташа: австрийский МИД анализирует, соответствует ли это "национальным интересам"

Экстрадиция Фирташа: австрийский МИД анализирует, соответствует ли это "национальным интересам"


фото: dw
Министерство иностранных дел Австрии изучает вопрос выдачи украинского миллиардера Дмитрия Фирташа США, в частности о том, соответствует ли его экстрадиция национальным интересам
Об этом сообщили в Министерстве юстиции Австрии на запрос DW.

"Вопрос выдачи украинского бизнесмена сейчас находится на рассмотрении внешнеполитического ведомства страны, которое сформулирует минюсту свою официальную позицию", - говорится в ответе министерства.

Отмечается, что согласно австрийскому законодательству, министр юстиции должен принимать решение "с учетом интересов и международных обязательств Республики Австрия". Именно с этой точки зрения вопрос экстрадиции должен оценить МИД.

В то же время в МИД Австрии не ответили на запрос издания о временных рамках рассмотрения вопроса и о том, проводятся ли по этому поводу консультации с Вашингтоном.

Напомним, в конце июня коллегия судей Верховного суда Австрии отклонила ходатайство украинского олигарха Дмитрия Фирташа по пересмотру решения Высшего земельного суда Вены о допустимости его экстрадиции в США.

Окончательное решение об экстрадиции Дмитрия Фирташа в США теперь будет принимать федеральный министр юстиции Австрии.

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