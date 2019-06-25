Верховный суд Австрии позволил экстрадировать Фирташа в США

25 июня, 2019, 14:44

Верховный суд Австрии постановил экстрадировать украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США. Для этого окончательное решение еще должен принять министр юстиции страны

Об этом сообщает " Общественное " со ссылкой на "Интерфакс-Украина" .

Верховный суд Австрии во вторник начал рассмотрение дела об экстрадиции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США, заслушал краткое выступление представителя прокуратуры, а затем - четырех защитников Фирташа.

Кроме самого олигарха и его адвокатов на слушаниях присутствовали народные депутаты Сергей Левочкин, Михаил Папиев, а также бывший банкир Денис Горбуненко.

Адвокаты Фирташа накануне решения суда сообщали, что окончательное решение об экстрадиции Фирташа в США должен принять не суд, а федеральный министр юстиции Австрии.