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Espreso.tvОбществоВерховный суд Австрии позволил экстрадировать Фирташа в США

Верховный суд Австрии позволил экстрадировать Фирташа в США


фото: LIGA.net
Верховный суд Австрии постановил экстрадировать украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США. Для этого окончательное решение еще должен принять министр юстиции страны

Об этом сообщает " Общественное " со ссылкой на "Интерфакс-Украина" .

Верховный суд Австрии во вторник начал рассмотрение дела об экстрадиции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США, заслушал краткое выступление представителя прокуратуры, а затем - четырех защитников Фирташа.

Кроме самого олигарха и его адвокатов на слушаниях присутствовали народные депутаты Сергей Левочкин, Михаил Папиев, а также бывший банкир Денис Горбуненко.

Адвокаты Фирташа накануне решения суда сообщали, что окончательное решение об экстрадиции Фирташа в США должен принять не суд, а федеральный министр юстиции Австрии.

  • Напомним, Фирташа арестовали в Австрии 12 марта 2014 года по запросу властей США.
  • Федеральная прокуратура в Северном округе Иллинойса обвинила Дмитрия Фирташа в том, что он, возможно, подкупил индийских чиновников, чтобы получить выгодную сделку по добыче полезных ископаемых для продажи титана Boeing.
  • Его арестовали в Вене в марте 2014 года, затем освободили под залог в $ 174 млн, и с тех пор оспаривает свою экстрадицию в США.
  • Сначала суд согласился выдать Фирташа, однако затем отпустил под залог.
  • Впоследствии суды Австрии отказали в экстрадиции Фирташа, отмечая, что дело против олигарха - политическое.
  • Впрочем 21 февраля 2018 Фирташа снова арестовали после того, как суд удовлетворил жалобу прокуратуры об экстрадиции олигарха в США.
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