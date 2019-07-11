Экс-футболист сборной Украины рассказал, как его хотели переманить в Москву

11 июля, 2019, 10:54

Экс-защитник сборной Украины Артем Федецкий рассказал, как ему предлагали продолжить карьеру в одном из московских клубов

Об этом игрок рассказал Xsport .

"Это было через неделю после финала Лиги Европы. Мы отдыхали на Шацких озерах. Поступил звонок с российского номера. А я тогда играл в каждом матче за сборную Украины, за "Днепр" провел хороший сезон. Они не сказали, из какого конкретно клуба, известно только, что из московского. Мне предлагали 2 млн евро. Это зарплата и подъемные за подписание контракта. Но я сказал "нет". В общем я отказался от 6 млн евро за 3 года", - сказал Федецкий.