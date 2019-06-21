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Espreso.tvОбществоЭкс-игрок сборной Украины по футболу идет на выборы от "Слуги народа"

Экс-игрок сборной Украины по футболу идет на выборы от "Слуги народа"

Футболист львовских "Карпат" Артем Федецкий идет на досрочные парламентские выборы от президентской партии "Слуга народа"

Об этом сообщается в Telegram-канале президентской политической силы.

"Федецкий Артем Андреевич. Окончил Луцкий институт развития человека высшего учебного заведения "Открытый международный университет развития человека "Украина" по специальности "Маркетинг". Футболист-профессионал футбольного клуба "Карпаты", игрок Национальной футбольной сборной ", - описывает источник регалии спортсмена и начинающего политика.

Бывший футболист сборной Украины Артем Федецкий будет баллотироваться на парламентских выборах по 118-му мажоритарному избирательному округу от партии "Слуга народа".

  • Артем Федецкий - 34-летний футболист, воспитанник донецкого "Шахтера". В 2009 году вместе с "горняками" выиграл Лигу Европы. Кроме "Карпат" и "Шахтера" выступал за "Днепр", "Арсенал" и "Харьков". В Германии играл за клуб "Дармштадт". Федецкий выступает против натурализации украинских футболистов. Также Артем не поддерживает то, что украинские спортсмены выступают в России.
  • Юристы партии подали в ЦИК документы 199 кандидатов в одномандатных округах
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