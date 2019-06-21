Экс-игрок сборной Украины по футболу идет на выборы от "Слуги народа"

21 июня, 2019, 18:03

Футболист львовских "Карпат" Артем Федецкий идет на досрочные парламентские выборы от президентской партии "Слуга народа"

Об этом сообщается в Telegram-канале президентской политической силы.

"Федецкий Артем Андреевич. Окончил Луцкий институт развития человека высшего учебного заведения "Открытый международный университет развития человека "Украина" по специальности "Маркетинг". Футболист-профессионал футбольного клуба "Карпаты", игрок Национальной футбольной сборной ", - описывает источник регалии спортсмена и начинающего политика.

Бывший футболист сборной Украины Артем Федецкий будет баллотироваться на парламентских выборах по 118-му мажоритарному избирательному округу от партии "Слуга народа".