Экс-футболист "Динамо" и "Днепра" завершил карьеру

11 июля, 2019, 14:02

Экс-нападающий "Динамо" и "Днепра" Сергей Корниленко завершил карьеру футболиста

Об этом сообщает российский клуб "Крылья Советов", за который форвард выступал в последнее время, в Twitter.

36-летний Корниленко решил начать тренерскую карьеру и с нового сезона станет одним из помощников Миодрага Божовича в тренерском штабе самарского клуба.

Сергей Корниленко течение своей карьеры выступал за два украинских клуба. В 2004 году он провел 9 матчей в составе киевского "Динамо" (забил 2 мяча), а с 2005 по 2008 год нападающий защищал цвета "Днепра", проведя 80 матчей и забив 23 гола. Также в активе Корниленко 78 матчей в составе сборной Беларуси - в них он забил 17 мячей.

В прошлом сезоне Сергей Корниленко провел за "Крылья Советов" 21 матч в РПЛ - в них он забил 4 мяча, а благодаря успеху в плей-офф команда Миодрага Божовича сохранила прописку в элитном дивизионе.