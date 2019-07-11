Экс-футболист "Динамо" и "Днепра" завершил карьеру
Об этом сообщает российский клуб "Крылья Советов", за который форвард выступал в последнее время, в Twitter.
36-летний Корниленко решил начать тренерскую карьеру и с нового сезона станет одним из помощников Миодрага Божовича в тренерском штабе самарского клуба.
Сергей Корниленко течение своей карьеры выступал за два украинских клуба. В 2004 году он провел 9 матчей в составе киевского "Динамо" (забил 2 мяча), а с 2005 по 2008 год нападающий защищал цвета "Днепра", проведя 80 матчей и забив 23 гола. Также в активе Корниленко 78 матчей в составе сборной Беларуси - в них он забил 17 мячей.
В прошлом сезоне Сергей Корниленко провел за "Крылья Советов" 21 матч в РПЛ - в них он забил 4 мяча, а благодаря успеху в плей-офф команда Миодрага Божовича сохранила прописку в элитном дивизионе.
- 10 июля бразильский полузащитник "Динамо" Сидклей поделился мнением о будущем в киевском клубе.
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