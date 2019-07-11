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Espreso.tvОбществоДо Бессарабки и Позняков: Uber Shuttle запустил специальный маршрут на период Atlas Weekend

До Бессарабки и Позняков: Uber Shuttle запустил специальный маршрут на период Atlas Weekend

Специальный маршрут будет доступен во все дни фестиваля с 23:00 до 5:00.

Об этом сообщает Uber блог .

Стоимость любой поездки на Shuttle от Atlas фиксированная - 20 грн.

Shuttle будет курсировать следующими маршрутами:

  • Atlas Festival - Бессарабка. Маршрут будет функционировать 9-14 июля.
  • Atlas Festival - Левый берег (Позняки). Маршрут будет функционировать 12-14 июля.

"Обратите внимание: на маршруте не будет остановок. Shuttle отвезет вас с фестиваля на Бессарабку или на левый берег направления. Оттуда вы сможете добраться домой на общественном транспорте или доехать на UberX", - добавили в компании.

Как заказать Shuttle

  • Обновите приложение. Чтобы заказать Shuttle, нужна последняя версия приложения Uber.
  • Откройте приложение Uber и введите любой адрес в поле «Куда».
  • Выберите Shuttle by Atlas в меню приложения и нажмите "Подтвердить".
  • Выберите маршрут и подтвердите место высадки.
  • Выберите количество мест, которое вы хотите заказать (не более чем 4 места на один заказ).
  • Вы получите специальный 6-значный код, который нужно будет показать водителю или волонтерам в зоне посадки.

Напомним, что во вторник, 9 июля, в Киеве стартовал музыкальный фестиваль Atlas Weekend.

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