До Бессарабки и Позняков: Uber Shuttle запустил специальный маршрут на период Atlas Weekend

11 июля, 2019, 08:58

Специальный маршрут будет доступен во все дни фестиваля с 23:00 до 5:00.

Об этом сообщает Uber блог .

Стоимость любой поездки на Shuttle от Atlas фиксированная - 20 грн.

Shuttle будет курсировать следующими маршрутами:

Atlas Festival - Бессарабка. Маршрут будет функционировать 9-14 июля.

Atlas Festival - Левый берег (Позняки). Маршрут будет функционировать 12-14 июля.

"Обратите внимание: на маршруте не будет остановок. Shuttle отвезет вас с фестиваля на Бессарабку или на левый берег направления. Оттуда вы сможете добраться домой на общественном транспорте или доехать на UberX", - добавили в компании.

Как заказать Shuttle

Обновите приложение. Чтобы заказать Shuttle, нужна последняя версия приложения Uber.

Откройте приложение Uber и введите любой адрес в поле «Куда».

Выберите Shuttle by Atlas в меню приложения и нажмите "Подтвердить".

Выберите маршрут и подтвердите место высадки.

Выберите количество мест, которое вы хотите заказать (не более чем 4 места на один заказ).

Вы получите специальный 6-значный код, который нужно будет показать водителю или волонтерам в зоне посадки.

Напомним, что во вторник, 9 июля, в Киеве стартовал музыкальный фестиваль Atlas Weekend.