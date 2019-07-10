Ребров стал крестным отцом сына первой ракетки Украины
10 июля, 2019, 10:28
Экс-тренер "Динамо" Сергей Ребров стал крестным отцом сына первой ракетки Украины Сергея Стаховского
Об этом теннисист сообщил в Instagram.
Первая ракетка Украины Сергей Стаховский вместе со своей женой Анфисой крестили своего третьего ребенка - сына Алекса. На семейном фото с этого события также присутствует экс-тренер "Динамо" Сергей Ребров, который сейчас возглавляет "Ференцварош". Знаменитый в прошлом футболист стал крестным отцом ребенка.
Сергей Стаховский сейчас является 136-й ракеткой мира. В нынешнем сезоне он пока не завоевал ни одного титула.
- 16 мая стали известно, что экс-тренер "Динамо" Сергей Ребров может стать главным тренером турецкого "Бешикташа" , который хочет назначить спортивным директором Мирча Луческу.
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