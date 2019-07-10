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Espreso.tvСпортРебров стал крестным отцом сына первой ракетки Украины

Ребров стал крестным отцом сына первой ракетки Украины


фото: instagram
Экс-тренер "Динамо" Сергей Ребров стал крестным отцом сына первой ракетки Украины Сергея Стаховского

Об этом теннисист сообщил в Instagram.

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский вместе со своей женой Анфисой крестили своего третьего ребенка - сына Алекса. На семейном фото с этого события также присутствует экс-тренер "Динамо" Сергей Ребров, который сейчас возглавляет "Ференцварош". Знаменитый в прошлом футболист стал крестным отцом ребенка.

Сергей Стаховский сейчас является 136-й ракеткой мира. В нынешнем сезоне он пока не завоевал ни одного титула.

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