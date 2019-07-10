Путин вскоре освободит украинских моряков в обмен на смягчение санкций, - Климкин
Такое мнение высказал министр иностранных дел Павел Климкин, информирует ATR .
Климкин добавил, что для Путина важно решить этот вопрос в контексте саммита G7, поскольку там будет организован ряд встреч по Донбассу, возможно в нормандском формате.
"Он попытается это использовать именно в этом контексте. Также, конечно, для него очень важно, чтобы в Европе солидарность по поводу санкций уменьшалась. Он будет бить на конец года. Путину абсолютно параллельно, кто здесь сидит (из моряков - ред.). Его это не интересует. Его интересует получение лучшего положения для поднятия ставок", - пояснил Климкин.
По словам министра иностранных дел, Путин планирует использовать военнопленных моряков как разменную монету. Его целью является реабилитация России перед другими странами Европы и постепенное смягчение и отмена санкций. Также, по словам политика, другой целью Владимира Путина является раскол Украины и ее федерализация.
- Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другую сторону. Однако вместо того, чтобы обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ . Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" совершили нападение на корабли ВМС Украины.
- Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы". Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными .
- В ООН признали военнопленными захваченных Россией украинских моряков.
- Россия отказалась участвовать в слушаниях трибунала ООН по военнопленных моряков.
- Захваченным Россией украинским морякам грозит до 6 лет заключения .
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