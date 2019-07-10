Путин вскоре освободит украинских моряков в обмен на смягчение санкций, - Климкин

10 июля, 2019, 08:20

Украинские моряки, которых незаконно удерживают в России, будут освобождены в ближайшее время. В обмен на это Путин попытается получить как можно больше политических преференций

Такое мнение высказал министр иностранных дел Павел Климкин, информирует ATR .

Климкин добавил, что для Путина важно решить этот вопрос в контексте саммита G7, поскольку там будет организован ряд встреч по Донбассу, возможно в нормандском формате.

"Он попытается это использовать именно в этом контексте. Также, конечно, для него очень важно, чтобы в Европе солидарность по поводу санкций уменьшалась. Он будет бить на конец года. Путину абсолютно параллельно, кто здесь сидит (из моряков - ред.). Его это не интересует. Его интересует получение лучшего положения для поднятия ставок", - пояснил Климкин.

По словам министра иностранных дел, Путин планирует использовать военнопленных моряков как разменную монету. Его целью является реабилитация России перед другими странами Европы и постепенное смягчение и отмена санкций. Также, по словам политика, другой целью Владимира Путина является раскол Украины и ее федерализация.