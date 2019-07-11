Береза поругал нардепов и отчитался о работе ВСК по поводу нападений на Гандзюк и других активистов

11 июля, 2019, 14:35

Председатель Временно-следственной комиссии по поводу нападений на Екатерину Гандзюк и других активистов Борислав Береза отчитался в Верховной Раде по расследованию этих дел

Отчитался он во время заседания Парламента, передает Еспресо.TV

Во время своего выступления Борислав Береза накричал на депутатов, которые подняли шум в зале:

"Пока вы здесь шум поднимаете, может, услышите немножечко? Здесь поднимается вопрос убитой Гандзюк. Немного уважения! Эти люди привели вас к власти!" - обратился к нардепам председатель ВСК.

Потом он отметил, что общество и нардепы сих пор не получили фамилии заказчиков убийства Гандзюк. Также правоохранители до сих пор не установили лиц, заказавших нападение на Устименко (активист Автомайдана, на которого напали с ножом ) и Михайлика (одесский активист Олег Михайлик).

"На Стерненко осуществлена серия нападений , заказчики и организаторы нападения не установлены. По делу Стерненко нарушены сроки расследования. Нападения в Одессе на активистов носят системный характер", - отметил Береза.

Председатель ВСК добавил, что в Одессе местная власть привлекает коммунальную силовую структуру "Муниципальная стража" для запугивания общественных активистов. Аналогичная деятельность и в других городах.

Он отметил, что комиссии неизвестны результаты служебных расследований, потому что их не предоставили и избегали любых возможных вариантов предоставления.

"Считаю работу правоохранительных органов по нападениях на активистов неудовлетворительной. Активисты, борющиеся с коррупцией, - незащищены", - подытожил Береза.

После этого глава Парламента Андрей Парубий поставил на голосование вопрос о возвращении к расследованию убийства Гандзюк и нападениях на других активистов (продолжение работы ВСК).

Решение приняли 227 голосами.