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Espreso.tvСпортЯрмоленко и Зинченко устроят украинское дерби в Китае

Ярмоленко и Зинченко устроят украинское дерби в Китае


фото: FootballHub
Команды украинских футболистов Андрея Ярмоленко и Александра Зинченко - "Вест Хэм" и "Манчестер Сити" - встретятся на товарищеском турнире в Китае

Об этом сообщает "Вест Хэм" в twitter.

Андрей Ярмоленко, который недавно восстановился от травмы, попал в состав лондонского клуба на турнир Премьер-лига Азия трофи, который состоится в Китае. В полуфинале соревнований "Вест Хэм" 17 июля сыграет против "Манчестер Сити", за который выступает другой украинец - Александр Зинченко. Другого финалиста определят "Ньюкасл" и "Вулверхэмптон".

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