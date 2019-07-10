Ярмоленко и Зинченко устроят украинское дерби в Китае

10 июля, 2019, 16:03

Команды украинских футболистов Андрея Ярмоленко и Александра Зинченко - "Вест Хэм" и "Манчестер Сити" - встретятся на товарищеском турнире в Китае

Об этом сообщает "Вест Хэм" в twitter.

Андрей Ярмоленко, который недавно восстановился от травмы, попал в состав лондонского клуба на турнир Премьер-лига Азия трофи, который состоится в Китае. В полуфинале соревнований "Вест Хэм" 17 июля сыграет против "Манчестер Сити", за который выступает другой украинец - Александр Зинченко. Другого финалиста определят "Ньюкасл" и "Вулверхэмптон".

Our travelling squad for the @premierleague Asia Trophy in China this weekend ... pic.twitter.com/MSHGImRZfw - West Ham United (@WestHamUtd) 10 июля 2019