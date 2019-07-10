Ярмоленко отобрал номер у лидера "Вест Хэма"

10 июля, 2019, 13:00

Украинский футболист Андрей Ярмоленко сменил игровой номер в английском "Вест Хэме"

Об этом сообщает "Вест Хэм" в twitter.

В новом сезоне полузащитник сборной Украины будет выступать под номером 7, который ранее принадлежал лидеру атаки лондонского клуба - австрийцу Арнаутович, который перешел в китайский "Шанхай СИПГ".

В прошлом чемпионате Англии Андрей Ярмоленко играл за "Вест Хэм" под 20-м номером.