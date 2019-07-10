Ярмоленко отобрал номер у лидера "Вест Хэма"
10 июля, 2019, 13:00
Украинский футболист Андрей Ярмоленко сменил игровой номер в английском "Вест Хэме"
Об этом сообщает "Вест Хэм" в twitter.
В новом сезоне полузащитник сборной Украины будет выступать под номером 7, который ранее принадлежал лидеру атаки лондонского клуба - австрийцу Арнаутович, который перешел в китайский "Шанхай СИПГ".
В прошлом чемпионате Англии Андрей Ярмоленко играл за "Вест Хэм" под 20-м номером.
20 июля ... @ Yarmolenko_9 pic.twitter.com/dkSF7RIjk3- West Ham United (@WestHamUtd) 10 июля 2019
- Напомним, 10 июля лондонский "Вест Хэм" подыскал конкурента украинскому полузащитнику Андрею Ярмоленко во французском "Марселе".
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