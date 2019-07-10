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Espreso.tvСпортЯрмоленко отобрал номер у лидера "Вест Хэма"

Ярмоленко отобрал номер у лидера "Вест Хэма"


фото: twitter
Украинский футболист Андрей Ярмоленко сменил игровой номер в английском "Вест Хэме"

Об этом сообщает "Вест Хэм" в twitter.

В новом сезоне полузащитник сборной Украины будет выступать под номером 7, который ранее принадлежал лидеру атаки лондонского клуба - австрийцу Арнаутович, который перешел в китайский "Шанхай СИПГ".

В прошлом чемпионате Англии Андрей Ярмоленко играл за "Вест Хэм" под 20-м номером.

 

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