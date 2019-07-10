Ярмоленко подыскали серьезного конкурента
10 июля, 2019, 09:57
Лондонский "Вест Хэм" подыскал конкурента украинскому полузащитнику Андрею Ярмоленко
Об этом информирует Sky Sports .
"Вест Хэм" хочет подписать одного из лучших игроков "Марселя" Флориана Товена. Лондонский клуб готов предложить за футболиста 40 млн евро, а также своего форварда Хавьера Чичарито. После травмы Андрея Ярмоленко у лондонцев возникли проблемы с позицией правого атакующего хавбека. Тренерский штаб "Вест Хэма" считает, что именно Товен сможет качественно закрыть правый фланг в новой кампании.
В прошлом сезоне Товен оформил 18 голов и 9 ассистов в 37 матчах за "Марсель".
- 4 июля стало известно, что украинский полузащитник Андрей Ярмоленко тренируется в основной группе "Вест Хэма" и готовится впервые сыграть с октября прошлого года.
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