Ярмоленко подыскали серьезного конкурента

10 июля, 2019, 09:57

Лондонский "Вест Хэм" подыскал конкурента украинскому полузащитнику Андрею Ярмоленко

Об этом информирует Sky Sports .

"Вест Хэм" хочет подписать одного из лучших игроков "Марселя" Флориана Товена. Лондонский клуб готов предложить за футболиста 40 млн евро, а также своего форварда Хавьера Чичарито. После травмы Андрея Ярмоленко у лондонцев возникли проблемы с позицией правого атакующего хавбека. Тренерский штаб "Вест Хэма" считает, что именно Товен сможет качественно закрыть правый фланг в новой кампании.

В прошлом сезоне Товен оформил 18 голов и 9 ассистов в 37 матчах за "Марсель".