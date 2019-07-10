"Карпаты" подписали футболиста итальянского клуба
10 июля, 2019, 13:20
Львовские "Карпаты" арендовали в "Лацио" полузащитника Абукар Мохаммеда
Об этом сообщает официальный сайт "Карпат" .
Львовский клуб арендовал у римского "Лацио" центрального полузащитника Абукар Мохаммеда. Продолжительность арендного соглашения с правом выкупа - 1 год.
Игрок сомалийское происхождение, выступает за молодежную сборную Финляндии.
- 4 июля львовские "Карпаты" заключили соглашение с защитником сборной Люксембурга Марвином Мартинсом.
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