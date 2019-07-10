//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Карпаты" подписали футболиста итальянского клуба

"Карпаты" подписали футболиста итальянского клуба

Львовские "Карпаты" арендовали в "Лацио" полузащитника Абукар Мохаммеда

Об этом сообщает официальный сайт "Карпат" .

Львовский клуб арендовал у римского "Лацио" центрального полузащитника Абукар Мохаммеда. Продолжительность арендного соглашения с правом выкупа - 1 год.

Игрок сомалийское происхождение, выступает за молодежную сборную Финляндии.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

10 июля, 2019 среда

больше новостей

10 июля, 2019 среда

9 июля, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать