"Голос" не проходит в Раду, - опрос КМИС
Опросы проводил Киевский международный институт социологии среди тех, кто определился.
За "Слугу народа" проголосовали бы 48,5% опрошенных.
За "Оппозиционная платформу - "За Жизнь" - 14,1%.
9,2% респондентов отдали бы свой голос за партию "Европейская Солидарность".
"Батькивщина" в этом рейтинге 6,2% сторонников.
Партия Святослава Вакарчука "Голос" получила 4,4% голосов.
За партию "Сила и Честь" 4,1% опрошенных готовы отдать свой голос.
Все остальные партии набрали менее 4%.
Опрос проводился с 25 июня по 7 июля среди 2004 респондентов на всех территориях Украины, кроме временно оккупированных Крыма и Донбасса.
Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.
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