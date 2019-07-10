"Голос" не проходит в Раду, - опрос КМИС

10 июля, 2019, 08:38

В предвыборном рейтинге партия Святослава Вакарчука не преодолевает 5% -ный проходной барьер

Опросы проводил Киевский международный институт социологии среди тех, кто определился.

За "Слугу народа" проголосовали бы 48,5% опрошенных.

За "Оппозиционная платформу - "За Жизнь" - 14,1%.

9,2% респондентов отдали бы свой голос за партию "Европейская Солидарность".

"Батькивщина" в этом рейтинге 6,2% сторонников.

Партия Святослава Вакарчука "Голос" получила 4,4% голосов.

За партию "Сила и Честь" 4,1% опрошенных готовы отдать свой голос.

Все остальные партии набрали менее 4%.

Опрос проводился с 25 июня по 7 июля среди 2004 респондентов на всех территориях Украины, кроме временно оккупированных Крыма и Донбасса.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.