Команды украинцев успешно стартовали в Лиге чемпионов
Об этом сообщает "Террикон" .
Команда Григорчука победила дома "Клуж", а Шведа - на выезде "Сараево".
Лига Чемпионов 2019-20
9 июля
"Нымме Калью" - "Шкендия" 0: 1
Гол: Ибраими, 80, пен. (0: 1)
"Судува" - "Црвена Звезда" 0: 0
"Арарат-Армения" - "АИК" 2: 1
Голы: Аветисян, 3, пен. (1: 0); Обаси, 39 (1: 1); Аветисян, 45 (2: 1)
Удаление: Лундстрьом, 13 (второе предупреждение)
"Астана" - "ЧФР Клуж" 1: 0
Голы: Постников, 68 (1: 0)
"Дюделанж" - "Валлетта" 2: 2
Голы: Беттайеб, 26 (1: 0); Штольц Д., 45 (2: 0) Пакер, 65 (2: 1); Долг Ж., 70 (2: 2)
Удаление: Мускат Г., 89 (второе предупреждение)
"ТНП" - "Ферроникель" 2: 2
Голы: Дрейпер, 49 (пенальти) (1: 0); Эдвардс А., 77 (2: 0) Зэка М., 89 (2: 1); Фазл А., 93, пен. (2: 2)
"ХИК" - "Торсхавн" 3: 0
Голы: Лаппалайнен, 21 (1: 0); О'Шонесси, 42 (2: 0) Лаппалайнен, 66 (3: 0)
Удаление: Обилор, 31 (второе предупреждение)
"Сараево" - "Селтик" 1: 3
Голы: Оремуш, 29 (1: 0), Джонстон М., 35 (1: 1); Эдуард А., 51 (1: 2); Синклер, 85 (1: 3)
- 9 июля стало известно, что полузащитник сборной Украины Марьян Швед пропустит стартовый матч шотландского "Селтика" в квалификации Лиги чемпионов.
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