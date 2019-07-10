//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортКоманды украинцев успешно стартовали в Лиге чемпионов

Команды украинцев успешно стартовали в Лиге чемпионов


фото: Prosports.kz
На первой стадии квалификации Лиги чемпионов "Астана", которую возглавляет украинский специалист Роман Григорчук, и "Селтик", за который выступает футболист сборной Украины Марьян Швед, успешно завершили свои поединки

Об этом сообщает "Террикон" .

Команда Григорчука победила дома "Клуж", а Шведа - на выезде "Сараево".

Лига Чемпионов 2019-20

9 июля

"Нымме Калью" - "Шкендия" 0: 1

Гол: Ибраими, 80, пен. (0: 1)

"Судува" - "Црвена Звезда" 0: 0

"Арарат-Армения" - "АИК" 2: 1

Голы: Аветисян, 3, пен. (1: 0); Обаси, 39 (1: 1); Аветисян, 45 (2: 1)

Удаление: Лундстрьом, 13 (второе предупреждение)

"Астана" - "ЧФР Клуж" 1: 0

Голы: Постников, 68 (1: 0)

"Дюделанж" - "Валлетта" 2: 2

Голы: Беттайеб, 26 (1: 0); Штольц Д., 45 (2: 0) Пакер, 65 (2: 1); Долг Ж., 70 (2: 2)

Удаление: Мускат Г., 89 (второе предупреждение)

"ТНП" - "Ферроникель" 2: 2

Голы: Дрейпер, 49 (пенальти) (1: 0); Эдвардс А., 77 (2: 0) Зэка М., 89 (2: 1); Фазл А., 93, пен. (2: 2)

"ХИК" - "Торсхавн" 3: 0

Голы: Лаппалайнен, 21 (1: 0); О'Шонесси, 42 (2: 0) Лаппалайнен, 66 (3: 0)

Удаление: Обилор, 31 (второе предупреждение)

"Сараево" - "Селтик" 1: 3

Голы: Оремуш, 29 (1: 0), Джонстон М., 35 (1: 1); Эдуард А., 51 (1: 2); Синклер, 85 (1: 3)

  • 9 июля стало известно, что полузащитник сборной Украины Марьян Швед пропустит стартовый матч шотландского "Селтика" в квалификации Лиги чемпионов.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

10 июля, 2019 среда

9 июля, 2019 вторник

больше новостей

10 июля, 2019 среда

9 июля, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать