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Espreso.tvСпортМесси заработал удаление и бойкотировал награждение на Кубке Америки

Месси заработал удаление и бойкотировал награждение на Кубке Америки


фото: twitter
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси заработал красную карточку в матче за бронзу Кубка Америки и бойкотировал церемонию награждения

Об этом сообщает Goal в twitter.

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси не присутствовал на церемонии награждения команды бронзовыми медалями Кубка Америки. Аргентинцы победили Чили в матче за третье место со счетом 2:1.

Месси был удален в первом тайме, а потом не вышел получать медаль. Аргентинец объяснил свой поступок тем, что не хочет быть частью коррупции на турнире, где все подстроено ради победы хозяев - сборной Бразилии.

"Я не вышел получать медаль, потому что не хочу быть частью коррупции и отсутствия уважения. Футбол разрушен. Коррупция и судьи не позволили нам выйти в финал. Нужно говорить правду. Бразилия выиграет Кубок Америки? В этом нет никаких сомнений. К сожалению, думаю , что все подстроено для Бразилии", - сказал Месси.

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