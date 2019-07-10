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Espreso.tvСпортЛегионер "Динамо" травмировался в товарищеском матче

Легионер "Динамо" травмировался в товарищеском матче


фото: 1927.kiev.ua
Датский полузащитник "Динамо" Микель Дуелунд получил травму в контрольном матче с австрийским "Цирль"

Об этом сообщает Sport.ua.

22-летний полузащитник в первом тайме контрольного матча с "Цирлем" (5:0) в результате столкновения с соперником получил удар по ноге и не смог продолжить игру.

В тот же день динамовцу был сделан рентген, который показал у футболиста сильный ушиб сустава большого пальца ноги.

10 июля, Дуелунд пройдет повторное медицинское обследование, но уже сейчас понятно, что в течение как минимум недели он будет вынужден воздержаться от тренировок. Точные сроки возвращения датчанина станут известны позже.

  • 8 июля стало известно, что киевское "Динамо" близко к возвращению защитника Евгения Хачериди, известного своими безудержными эмоциями.

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