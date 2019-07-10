Легионер "Динамо" травмировался в товарищеском матче
10 июля, 2019, 14:01
Датский полузащитник "Динамо" Микель Дуелунд получил травму в контрольном матче с австрийским "Цирль"
Об этом сообщает Sport.ua.
22-летний полузащитник в первом тайме контрольного матча с "Цирлем" (5:0) в результате столкновения с соперником получил удар по ноге и не смог продолжить игру.
В тот же день динамовцу был сделан рентген, который показал у футболиста сильный ушиб сустава большого пальца ноги.
10 июля, Дуелунд пройдет повторное медицинское обследование, но уже сейчас понятно, что в течение как минимум недели он будет вынужден воздержаться от тренировок. Точные сроки возвращения датчанина станут известны позже.
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8 июля стало известно, что киевское "Динамо" близко к возвращению защитника Евгения Хачериди, известного своими безудержными эмоциями.
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