Гройсман предлагает упразднить 7 министерств для оптимизации работы
10 июля, 2019, 21:28
Премьер-министр предлагает в будущем сократить количество министерств до 12
Об этом сообщает " Правительственный портал" .
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предлагает в будущем сократить количество министерств до 12 с нынешних 19 с целью оптимизации работы всего правительства.
"Считаю, что 12 министерств было бы достаточно, чтобы управлять процессами, - сказал Владимир Гройсман. - У меня есть четкое представление, каким должно быть взаимодействие (министерств). Рост количества министерств - это потеря качества их работы".
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