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Espreso.tvОбществоГройсман предлагает упразднить 7 министерств для оптимизации работы

Гройсман предлагает упразднить 7 министерств для оптимизации работы

Премьер-министр предлагает в будущем сократить количество министерств до 12

Об этом сообщает " Правительственный портал" .

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предлагает в будущем сократить количество министерств до 12 с нынешних 19 с целью оптимизации работы всего правительства.

"Считаю, что 12 министерств было бы достаточно, чтобы управлять процессами, - сказал Владимир Гройсман. - У меня есть четкое представление, каким должно быть взаимодействие (министерств). Рост количества министерств - это потеря качества их работы".

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