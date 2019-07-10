Гройсман предлагает упразднить 7 министерств для оптимизации работы

10 июля, 2019, 21:28

Премьер-министр предлагает в будущем сократить количество министерств до 12

Об этом сообщает " Правительственный портал" .

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предлагает в будущем сократить количество министерств до 12 с нынешних 19 с целью оптимизации работы всего правительства.

"Считаю, что 12 министерств было бы достаточно, чтобы управлять процессами, - сказал Владимир Гройсман. - У меня есть четкое представление, каким должно быть взаимодействие (министерств). Рост количества министерств - это потеря качества их работы".