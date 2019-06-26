Brexit или смерть: Джонсон снова обещает вывести Британию из ЕС 31 октября

26 июня, 2019, 15:48

Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон пообещал вывести страну из Европейского Союза 31 октября или "умереть"

Об этом победитель первого тура выборов лидера Консервативной партии Борис Джонсон сказал в интервью Talk Radio, передает The Guardian.

"Мы готовимся к выходу 31 октября. Будет что будет. Сделать это или умереть", - заявил кандидат в премьер-министры.

Он отметил, что Британии нужно полностью новое соглашение о Brexit, если страна вообще хочет выйти с договором с ЕС.

В ЕС уже неоднократно отмечали, что не будут пересматривать соглашение о выходе Британии из Евросоюза.

Ранее Джонсон отмечал, что Великобритания должна готовиться к выходу без соглашения с ЕС, что не будет для нее катастрофой.