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Espreso.tvОбществоЦентризбирком зарегистрировал еще 76 иностранных наблюдателей

Центризбирком зарегистрировал еще 76 иностранных наблюдателей

По состоянию на 10 июля комиссией зарегистрировано 598 официальных наблюдателей на внеочередных выборах народных депутатов Украины

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Центральная избирательная комиссия на заседании 10 июля зарегистрировала еще 76 официальных наблюдателей от иностранных государств и международной организации.

Так, зарегистрированные 68 наблюдателей от общественного союза "Международное сообщество по правам человека", один - от Литвы, трое - от Португалии, четверо - от Швеции.

"Таким образом, по состоянию на 10 июля комиссией зарегистрировано 598 официальных наблюдателей на внеочередных выборах народных депутатов Украины. А именно: от восьми иностранных государств - 51 официального наблюдателя от 12 международных организаций - 547 официальных наблюдателей", - отметили в ЦИК.

  • ЦИК отменила регистрацию 26 кандидатов от "Слуги народа", Радикальной партии и "Батькивщины"
  • Внеочередные выборы парламента Украины состоятся 21 июля.
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