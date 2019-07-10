Центризбирком зарегистрировал еще 76 иностранных наблюдателей

10 июля, 2019, 22:30

По состоянию на 10 июля комиссией зарегистрировано 598 официальных наблюдателей на внеочередных выборах народных депутатов Украины

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Центральная избирательная комиссия на заседании 10 июля зарегистрировала еще 76 официальных наблюдателей от иностранных государств и международной организации.

Так, зарегистрированные 68 наблюдателей от общественного союза "Международное сообщество по правам человека", один - от Литвы, трое - от Португалии, четверо - от Швеции.

"Таким образом, по состоянию на 10 июля комиссией зарегистрировано 598 официальных наблюдателей на внеочередных выборах народных депутатов Украины. А именно: от восьми иностранных государств - 51 официального наблюдателя от 12 международных организаций - 547 официальных наблюдателей", - отметили в ЦИК.