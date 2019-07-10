Центризбирком зарегистрировал еще 76 иностранных наблюдателей
10 июля, 2019, 22:30
По состоянию на 10 июля комиссией зарегистрировано 598 официальных наблюдателей на внеочередных выборах народных депутатов Украины
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
Центральная избирательная комиссия на заседании 10 июля зарегистрировала еще 76 официальных наблюдателей от иностранных государств и международной организации.
Так, зарегистрированные 68 наблюдателей от общественного союза "Международное сообщество по правам человека", один - от Литвы, трое - от Португалии, четверо - от Швеции.
"Таким образом, по состоянию на 10 июля комиссией зарегистрировано 598 официальных наблюдателей на внеочередных выборах народных депутатов Украины. А именно: от восьми иностранных государств - 51 официального наблюдателя от 12 международных организаций - 547 официальных наблюдателей", - отметили в ЦИК.
- ЦИК отменила регистрацию 26 кандидатов от "Слуги народа", Радикальной партии и "Батькивщины"
- Внеочередные выборы парламента Украины состоятся 21 июля.
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