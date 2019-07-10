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Espreso.tvОбществоЦИК отменила регистрацию 26 кандидатов от "Слуги народа", Радикальной партии и "Батькивщины"

ЦИК отменила регистрацию 26 кандидатов от "Слуги народа", Радикальной партии и "Батькивщины"

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию еще 26 кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах в Раду

Об этом "Укринформу" сообщили в пресс-службе ЦИК.

"Рассмотрев заявления кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах, выдвинутых политическими партиями и в порядке самовыдвижения, об отказе баллотироваться кандидатами в народные депутаты Украины, а также заявление политической партии об отмене решения о регистрации кандидата в народные депутаты Украины на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019 г., Комиссия отменила регистрацию 26 кандидатов в народные депутаты ", - говорится в сообщении.

В частности, отменена регистрация кандидатов Виктора Вовка, Олега Куприенко, Алексея Кириченко, включенных в избирательный список от Радикальной партии Олега Ляшко под № 10, 14 и 23 соответственно.

Также отменена регистрация кандидатов от партии "Слуга народа" Артема Расенка и Антонины Федосовой, включенных в избирательный список под № 184 и № 175 соответственно. Как пояснили в ЦИК, указанными лицами не соблюдены требования Конституции и закона о проживания в Украине в течение последних пяти лет на день проведения внеочередных выборов.

Кроме того, отменена регистрация 7 кандидатов от "Слуги народа" по заявлению партии. В частности, сняты с выборов Елена Коробкова, Роман Боярчук, Ольга Кавун, Михаил Соколов, Юрий Баланюк, Анастасия Рагимова, Виталий Витикач, включенные в избирательный список под № 31, 71, 78, 99, 164, 170 и 177 соответственно.

Отменена и регистрации кандидата в народные депутаты от "Батькивщины" Александра Галаченко, включенного в избирательный список под № 135, согласно его заявлению об отказе баллотироваться.

 

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