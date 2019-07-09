Зинченко начал с "Манчестер Сити" подготовку к новому сезону

9 июля, 2019, 11:04

Украинец Александр Зинченко начал подготовку с "Манчестер Сити" к новому сезону

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .

Александр Зинченко с партнерами вернулся к тренировкам "Манчестер Сити".

Несколько дней команда "Манчестер Сити" пробудет дома, после чего отправится в азиатское турне, во время которого запланированы четыре контрольных поединка: 17 июля в китайском Нанкине (с "Вест Хэмом"), 20 июля в Шанхае, 24 июля в Гонконге (с " Китчен ") и 27 июля в японской Йокогаме.

В сезоне-2019/20 украинский футболист Александр Зинченко будет выступать под новым игровым номером - 11-м (раньше он выходил на поле с 35-м номером на футболке).

Видео начала тренировок клубная пресса разместила в своем Twitter.

Pep arrives for the first training session of 2019/20.



It all starts here!



#mancity pic.twitter.com/tPQZ6SxIGr - Manchester City (@ManCity) 8 июля 2019 г.