Зинченко начал с "Манчестер Сити" подготовку к новому сезону
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .
Александр Зинченко с партнерами вернулся к тренировкам "Манчестер Сити".
Несколько дней команда "Манчестер Сити" пробудет дома, после чего отправится в азиатское турне, во время которого запланированы четыре контрольных поединка: 17 июля в китайском Нанкине (с "Вест Хэмом"), 20 июля в Шанхае, 24 июля в Гонконге (с " Китчен ") и 27 июля в японской Йокогаме.
В сезоне-2019/20 украинский футболист Александр Зинченко будет выступать под новым игровым номером - 11-м (раньше он выходил на поле с 35-м номером на футболке).
Видео начала тренировок клубная пресса разместила в своем Twitter.
Pep arrives for the first training session of 2019/20.- Manchester City (@ManCity) 8 июля 2019 г.
It all starts here!
#mancity pic.twitter.com/tPQZ6SxIGr
- 1 июля стало известно, что украинский футболист Александр Зинченко будет выступать за "Манчестер Сити" под другим игровым номером .
Читайте также
-
8 июля, 2019 С кем и с чем идет на выборы "Голос"
-
-
-
-
4 июля, 2019 Виталий Портников: Вначале Пушилин, затем Путин