Землетрясение в Калифорнии создало разлом, который виден из космоса

Эпицентр толчков располагался в пустынной зоне в 300 км от Лос-Анджелеса, но жители этого города и других поселений в окрестностях почувствовали серьезную сейсмическую активность.

Максимальная амплитуда землетрясения достигла 7,1 балла по шкале Рихтера.

Через несколько дней после этого, спутники сделали фотографию, на которой видно разлом на поверхности Земли. Сильнейшее землетрясение не только нанес серьезный ущерб жилым домам и инфраструктуре городов, но и по сути изменил ландшафт местности.

Разлом образовался недалеко от эпицентра подземных толчков - в пустынной зоне, где когда-то была вода. Кроме этого, трещина прошла через одно из калифорнийских шоссе, парализовало движение по нему.

Напомним, после второго землетрясения губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил в штате чрезвычайное положение.