В Калифорнии ввели чрезвычайный режим из-за землетрясения
"Губернатор Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение для округа Керн", - говорится в сообщении.
После землетрясения в округе было зарегистрировано несколько случаев незначительных травм у жителей, которые они получили в результате падения полок в магазинах и домах и из-за разбитого стекла.
Телеканал CNN отмечает, что из-за землетрясения была эвакуирована больница в городе Риджкрест.
По словам мэра Пегги Бриден, землетрясение повредило газопровод, что привело к пяти пожарам в городе.
По информации CNN, американские власти сообщает о по меньшей мере 159 афтершоках магнитудой 2,5.
Как сообщалось, в четверг, 4 июля, в штате Калифорния, США произошло землетрясение в 6,4 балла по шкале Рихтера. Он стал самым мощным за много лет в этом регионе.
Эпицентр землетрясения находился в ненаселенной местности в 20 милях от Индиан-Уэллс, Калифорния, и достиг Лос-Анджелеса около часа дня. Сообщений о возможных жертвах не поступало.
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