В Киеве снова произошла драка с участием курьера Glov
9 июля, 2019, 19:38
9 июля два курьера Glovo столкнулись на мопедах и устроили драку
Об этом сообщает Киев Оперативный в заметке на Facebook.
В результате ДТП на улице Вознесенской в Киеве два курьера устроили драку.
По данным паблика, возможно, один из курьеров ранее уже фигурировал в драке и побил прохожего шлемом.
"Произошло ДТП, мопеды упали, ссора, началась драка. Один курьер расквасил другому нос! Разъехались", - написал свидетель драки адвокат Дмитрий Кострюков в сети.
Появилось видео самой драки курьеров #Glovo после # ДТП . Кстати, говорят, что один из «бойцов» уже фигурировал в нашей ленте новостей, когда в переходе шлемом ударил пожилого мужчину. pic.twitter.com/aaHmm88f1S- Киев Оперативный (@KyivOperativ) July 9, 2019
- Ранее сообщалось, что курьер сервиса быстрой доставки товаров Glovo побил прохожего шлемом из-за того, что тот сделал ему замечание за проезд на мопеде в подземном переходе
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