В Киеве снова произошла драка с участием курьера Glov

9 июля, 2019, 19:38

9 июля два курьера Glovo столкнулись на мопедах и устроили драку

Об этом сообщает Киев Оперативный в заметке на Facebook.

В результате ДТП на улице Вознесенской в Киеве два курьера устроили драку.

По данным паблика, возможно, один из курьеров ранее уже фигурировал в драке и побил прохожего шлемом.

"Произошло ДТП, мопеды упали, ссора, началась драка. Один курьер расквасил другому нос! Разъехались", - написал свидетель драки адвокат Дмитрий Кострюков в сети.

Появилось видео самой драки курьеров #Glovo после # ДТП . Кстати, говорят, что один из «бойцов» уже фигурировал в нашей ленте новостей, когда в переходе шлемом ударил пожилого мужчину. pic.twitter.com/aaHmm88f1S - Киев Оперативный (@KyivOperativ) July 9, 2019