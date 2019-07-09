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Espreso.tvОбществоВ Киеве снова произошла драка с участием курьера Glov

В Киеве снова произошла драка с участием курьера Glov

9 июля два курьера Glovo столкнулись на мопедах и устроили драку

Об этом сообщает Киев Оперативный в заметке на Facebook.

В результате ДТП на улице Вознесенской в Киеве два курьера устроили драку.

По данным паблика, возможно, один из курьеров ранее уже фигурировал в драке и побил прохожего шлемом.

"Произошло ДТП, мопеды упали, ссора, началась драка. Один курьер расквасил другому нос! Разъехались", - написал свидетель драки адвокат Дмитрий Кострюков в сети.

 

  • Ранее сообщалось, что курьер сервиса быстрой доставки товаров Glovo побил прохожего шлемом из-за того, что тот сделал ему замечание за проезд на мопеде в подземном переходе
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