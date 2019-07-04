В Киеве курьер Glovo побил прохожего шлемом
4 июля, 2019, 17:49
Курьер сервиса быстрой доставки товаров Glovo устроил драку с прохожим, который сделал ему замечание за проезд на мопеде в подземном переходе
Об этом сообщает Киев Оперативный в заметке на Facebook.
По словам очевидцев, молодой парень с рюкзаком Glovo на плечах ехал на мопеде по подземному переходу. К нему подошел мужчина и сделал замечание за то, что мопед задымил переход. Также мужчина якобы первым ударил курьера. Однако, на видео видно, что курьер отреагировал крайне агрессивно и избил мужчину шлемом.
Читайте также
-
1 июля, 2019 Виталий Портников: Украине вновь нужны адвокаты
-
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем
-
Читайте также
-
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем