//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве курьер Glovo побил прохожего шлемом

В Киеве курьер Glovo побил прохожего шлемом


фото: picdeer
Курьер сервиса быстрой доставки товаров Glovo устроил драку с прохожим, который сделал ему замечание за проезд на мопеде в подземном переходе

Об этом сообщает Киев Оперативный в заметке на Facebook.

По словам очевидцев, молодой парень с рюкзаком Glovo на плечах ехал на мопеде по подземному переходу. К нему подошел мужчина и сделал замечание за то, что мопед задымил переход. Также мужчина якобы первым ударил курьера. Однако, на видео видно, что курьер отреагировал крайне агрессивно и избил мужчину шлемом.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

4 июля, 2019 четверг

больше новостей

4 июля, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать