САП согласовала обвинения одному из министров
9 июля, 2019, 07:32
Специализированная антикоррупционная прокуратура согласовала обвинения одному из министров и нескольким главам ОГА
Об этом сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, информирует Прямой .
"Процесс работы продолжается, детективы работают. Например, мы согласовали сообщение о подозрении одному из министров. И сейчас задача детективов - надлежащим образом вручить это подозрение. Также идет процесс согласования, обсуждается процесс сообщения подозрений некоторым губернаторам, действующим пока, судьям", - сказал глава САП.
- 19 июня глава САП Назар Холодницкий подтвердил, что квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров начала дисциплинарное производство за данные в его декларации.
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