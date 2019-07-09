САП согласовала обвинения одному из министров

9 июля, 2019, 07:32

Специализированная антикоррупционная прокуратура согласовала обвинения одному из министров и нескольким главам ОГА

Об этом сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, информирует Прямой .

"Процесс работы продолжается, детективы работают. Например, мы согласовали сообщение о подозрении одному из министров. И сейчас задача детективов - надлежащим образом вручить это подозрение. Также идет процесс согласования, обсуждается процесс сообщения подозрений некоторым губернаторам, действующим пока, судьям", - сказал глава САП.