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Espreso.tvОбществоХолодницкий прокомментировал производство против него из-за декларации

Холодницкий прокомментировал производство против него из-за декларации

Глава САП Назар Холодницкий подтвердил, что квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров начала дисциплинарное производство из-за данных в его декларации

Об этом сообщает РБК-Украина.

"КДКП открыла производство. Они по закону открывают производства во всех случаях, когда осуществляется проверка деклараций. Там нельзя отказать в производстве. Есть жалоба, и они приняли ее к рассмотрению", - заявил Холодницкий.

Глава САП отметил, что уже предоставил Комиссии объяснения по поводу данных, которые указаны в его декларации. По его словам, в данных декларации "возникли разногласия с суммой средств, которые были выданы банком".

 

 

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