Холодницкий прокомментировал производство против него из-за декларации

19 июня, 2019, 20:57

Глава САП Назар Холодницкий подтвердил, что квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров начала дисциплинарное производство из-за данных в его декларации

Об этом сообщает РБК-Украина.

"КДКП открыла производство. Они по закону открывают производства во всех случаях, когда осуществляется проверка деклараций. Там нельзя отказать в производстве. Есть жалоба, и они приняли ее к рассмотрению", - заявил Холодницкий.

Глава САП отметил, что уже предоставил Комиссии объяснения по поводу данных, которые указаны в его декларации. По его словам, в данных декларации "возникли разногласия с суммой средств, которые были выданы банком".