PayPal намеренно тормозит выход на украинский рынок, - НБУ
Об этом заявил председатель Национального банка Украины Яков Смолий, передает Укринформ.
"Мы два года назад вели активные переговоры по привлечению PayPal в Украину. Возможно, я ошибаюсь, но скажу откровенно личное мнение: ближайший к Украине офис PayPal находится в Польше и возглавляет гражданин нашей соседней северной страны. Он, может, и сдерживает возможность использования этого инструмента, чтобы наши ИТ-специалисты, работающие на иностранные компании, не могли через PayPal получить средства в Украине ", - сказал Смолий.
Однако, Смолий заметил, что некоторый функционал PayPal все же доступен в Украине.
"Одним из направлений работы этой платежной системе является прием средств, и украинцы сегодня могут пополнить свои кошельки и за их счет рассчитываться там, где принимается эта платежная единица", - сказал глава Нацбанка.
- PayPal - международная электронная платежная система, основанная в 1998 году Илоном Маском. Сейчас это самый распространенный в мире способ расчетов в Интернете. Они могут осуществляться в долларах США, евро, фунтах стерлингов, японских иенах, китайских юанях, швейцарских франках и еще в десятках других валют.
- Более десяти компаний, включая Visa, Mastercard, PayPal Holdings и Uber Technologies, согласились инвестировать в криптовалюту соцсети Facebook.
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