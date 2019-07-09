PayPal намеренно тормозит выход на украинский рынок, - НБУ

9 июля, 2019, 13:57

Международная платежная система PayPal в Польше намеренно затягивает процесс выхода на рынок Украины

Об этом заявил председатель Национального банка Украины Яков Смолий, передает Укринформ.

"Мы два года назад вели активные переговоры по привлечению PayPal в Украину. Возможно, я ошибаюсь, но скажу откровенно личное мнение: ближайший к Украине офис PayPal находится в Польше и возглавляет гражданин нашей соседней северной страны. Он, может, и сдерживает возможность использования этого инструмента, чтобы наши ИТ-специалисты, работающие на иностранные компании, не могли через PayPal получить средства в Украине ", - сказал Смолий.

Однако, Смолий заметил, что некоторый функционал PayPal все же доступен в Украине.

"Одним из направлений работы этой платежной системе является прием средств, и украинцы сегодня могут пополнить свои кошельки и за их счет рассчитываться там, где принимается эта платежная единица", - сказал глава Нацбанка.