Госдума РФ поддержала введение санкций против Грузии
9 июля, 2019, 16:18
Депутаты Госдумы проголосовали за документ, в котором призвали правительство РФ ввести санкции против Грузии
Заявление поддержали все политические фракции.
"Депутаты Госдумы категорически осуждают непрекращающиеся антироссийские провокации в Грузии и отмечают, что открытые выпады радикальных сил этой страны ведут к дальнейшей деградации российско-грузинских отношений", - говорится в заявлении российских депутатов.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что правительству предлагается рассмотреть возможность прекращения поставок из Грузии вина, газированной воды, а также обсудить возможность прекращения перечисления с территории России денежных переводов.
Пресс-секретарь премьер-министра РФ Дмитрия Медведева отметил, что правительство готово рассмотреть обращение депутатов.
- Ранее телеведущий Гиоргий Габуния сделал нецензурный комментарий в адрес российского президента в прямом эфире 7 июля. Его действия осудили президент и премьер-министр Грузии Саломе Зурабишвили и Мамука Бахтадзе.
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