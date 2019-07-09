Госдума РФ поддержала введение санкций против Грузии

9 июля, 2019, 16:18

Депутаты Госдумы проголосовали за документ, в котором призвали правительство РФ ввести санкции против Грузии

Заявление поддержали все политические фракции.

"Депутаты Госдумы категорически осуждают непрекращающиеся антироссийские провокации в Грузии и отмечают, что открытые выпады радикальных сил этой страны ведут к дальнейшей деградации российско-грузинских отношений", - говорится в заявлении российских депутатов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что правительству предлагается рассмотреть возможность прекращения поставок из Грузии вина, газированной воды, а также обсудить возможность прекращения перечисления с территории России денежных переводов.

Пресс-секретарь премьер-министра РФ Дмитрия Медведева отметил, что правительство готово рассмотреть обращение депутатов.