Экс-футболиста "Динамо" погнали из бельгийского клуба

6 июня, 2019, 15:44

Экс-игроку "Динамо" и сборной Украины Евгению Макаренко указали на дверь в бельгийском "Андерлехте"

Об этом сообщает onties.com.

Такое решение бельгийцев связано с перестройкой в клубе из-за неудовлетворительных результатов - в завершившемся сезоне клуб Макаренко занял 6 место в чемпионате Бельгии и впервые с 1956 года не пробился в еврокубки. "Андерлехт" провел значительное сокращение административного, тренерского и медицинского персонала, а теперь взялся за футболистов.

Из 46 игроков останутся только 18. Остальные были разделены на две группы. Первым прямо указали на дверь, а во вторую вошли игроки, которые по разным причинам не смогли доказать свою значимость и необходимость. Им сказали, что они могут остаться, но никто им не гарантирует место в основном составе. Если такие футболисты найдут новый клуб, то "Андерлехт" не помешает трансферу.

28-летний украинец из-за травмы в этом сезоне провел лишь 20 матчей за "Андерлехт", в которых сделал 2 голевых паса.