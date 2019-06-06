//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЭкс-футболиста "Динамо" погнали из бельгийского клуба

Экс-футболиста "Динамо" погнали из бельгийского клуба


фото: rsca.be
Экс-игроку "Динамо" и сборной Украины Евгению Макаренко указали на дверь в бельгийском "Андерлехте"

Об этом сообщает onties.com.

Такое решение бельгийцев связано с перестройкой в клубе из-за неудовлетворительных результатов - в завершившемся сезоне клуб Макаренко занял 6 место в чемпионате Бельгии и впервые с 1956 года не пробился в еврокубки. "Андерлехт" провел значительное сокращение административного, тренерского и медицинского персонала, а теперь взялся за футболистов.

Из 46 игроков останутся только 18. Остальные были разделены на две группы. Первым прямо указали на дверь, а во вторую вошли игроки, которые по разным причинам не смогли доказать свою значимость и необходимость. Им сказали, что они могут остаться, но никто им не гарантирует место в основном составе. Если такие футболисты найдут новый клуб, то "Андерлехт" не помешает трансферу.

28-летний украинец из-за травмы в этом сезоне провел лишь 20 матчей за "Андерлехт", в которых сделал 2 голевых паса.

  • 17 апреля стало известно, что клуб украинца Евгения Макаренко "Андерлехт" отправил в отставку главного тренера Фредди Рютте.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

6 июня, 2019 четверг

больше новостей

6 июня, 2019 четверг

5 июня, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать