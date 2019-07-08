Зеленский анонсировал форум в Мариуполе на тему восстановления Донбасса

8 июля, 2019, 19:26

Об этом Зеленский заявил во время открытия 21-го саммита Украина-ЕС в Киеве, передает Еспресо.TV.

"Все эти вопросы мы обсудим на инвестиционном форуме о восстановлении инфраструктуры Донбасса, который мы планируем провести в Мариуполе уже в сентябре. И на всех иностранных встречах я приглашаю на форумы всех инвесторов, как украинских, так и иностранных друзей", - сказал Зеленский.

Президент также выразил благодарность за поддержку украинского Приазовья.

"Я благодарен ЕС за ряд инфраструктурных проектов, которые улучшат жизнь людей на Донбассе, в том числе, на оккупированных территориях. Отдельная благодарность за практические проекты в регионе украинского Приазовья, который продолжает страдать от экономической блокады Азовского моря", - добавил Зеленский.

Напомним, во время саммита Украина-ЕС было подписано 5 документов о двустороннем сотрудничестве, включая соглашение о финансировании второй фазы проекта U-LEAD по помощи ЕС децентрализации в Украине, вклад ЕС в рамках которой составляет 40 млн евро. Также Брюссель предоставляет 44 млн евро в рамках соглашения о поддержке реализации ключевых реформ и имплементации положений ассоциации между Украиной и ЕС.

Также было подписано соглашение о финансировании второй фазы Антикоррупционной инициативы с общим бюджетом 22,9 млн евро и соглашение по поддержке гражданского общества и культуры с финансированием в размере 10 млн евро.

Еще одно подписанное соглашение - о выделении дополнительных 10 млн евро на поддержку востока Украины: европейскую помощь направят на улучшение доступа к административным и социальным услугам переселенцам, развитие микро-, малых и средних предприятий, поддержку секторальных реформ и структурных изменений в сфере здравоохранения , образования и критической инфраструктуры.