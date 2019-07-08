На саммите Украина-ЕС подписали пять документов о сотрудничестве

8 июля, 2019, 17:27

В понедельник, 8 июля, в рамках работы 21-го саммита Украина - Европейский Союз подписаны пять документов о двустороннем сотрудничестве

Как передает Интерфакс-Украина, стороны подписали соглашение о финансировании второй фазы проекта U-LEAD в Украине, направленного на привлечение помощи ЕС для децентрализации в Украине. Общий вклад ЕС в рамках соглашения составляет 40 млн евро.

На саммите было подписано соглашение о финансировании мероприятий по поддержке Украины в реализации ключевых реформ и имплементации положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Брюссель предоставляет финансирование в размере 44 млн евро в рамках этого соглашения.

Кроме того, стороны подписали соглашение о финансировании второй фазы Антикоррупционной инициативы с общим бюджетом 22,9 млн евро и соглашение по поддержке гражданского общества и культуры с финансированием в размере 10 млн евро.

В рамках саммита также подписали соглашение о выделении дополнительных 10 млн евро в рамках Соглашения о финансировании программы поддержки ЕС для востока Украины. Европейская помощь будет направлена на обеспечение улучшения доступа к административным и социальным услугам для переселенцев, на развитие микро-, малых и средних предприятий, поддержку секторальных реформ и структурных изменений в сфере здравоохранения, образования и критической инфраструктуры.