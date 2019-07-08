В Киеве пройдет саммит Украина-ЕС: планируют подписать пять документов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украина на саммите будет представлять президент Владимир Зеленский , Европейский Союз - президент Европейского совета Дональд Туск и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер,
Церемония встречи трех лидеров начнется в 14.00. В 16.15 по итогам саммита запланирована встреча Зеленского, Туска и Юнкера с представителями СМИ.
По словам посла Украины при ЕС Николая Точицкого, проект итоговой декларации саммита готов.
"Наверное, 99% пожеланий украинской стороны в документе были учтены. Речь идет и о территориальной целостности, речь идет и о санкциях в отношении государства-агрессора, включая также возможные санкции в части недавних инициатив паспортизации", - цитирует Точицкого Интерфакс.
Кроме того, Точицкий анонсировал подписание пяти документов, которые будут касаться программ технического сотрудничества в части выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС, а также децентрализации и борьбы с коррупцией.
Также на саммите планируется обсудить ситуацию в Азовском море и дополнительные меры поддержки региона.
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