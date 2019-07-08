В Киеве пройдет саммит Украина-ЕС: планируют подписать пять документов

8 июля, 2019, 10:24

В понедельник, 8 июля, в Киеве состоится 21-й саммит Украина - Европейский Союз

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Украина на саммите будет представлять президент Владимир Зеленский , Европейский Союз - президент Европейского совета Дональд Туск и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер,

Церемония встречи трех лидеров начнется в 14.00. В 16.15 по итогам саммита запланирована встреча Зеленского, Туска и Юнкера с представителями СМИ.

По словам посла Украины при ЕС Николая Точицкого, проект итоговой декларации саммита готов.

"Наверное, 99% пожеланий украинской стороны в документе были учтены. Речь идет и о территориальной целостности, речь идет и о санкциях в отношении государства-агрессора, включая также возможные санкции в части недавних инициатив паспортизации", - цитирует Точицкого Интерфакс.

Кроме того, Точицкий анонсировал подписание пяти документов, которые будут касаться программ технического сотрудничества в части выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС, а также децентрализации и борьбы с коррупцией.

Также на саммите планируется обсудить ситуацию в Азовском море и дополнительные меры поддержки региона.