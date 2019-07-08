8 июля, 2019, 08:56

Немецкая сторона выступает за сохранение транзита газа через украинскую территорию

Об этом заявил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер в интервью изданию Bild, передает РБК-Украина.

"Мы решительно выступаем за то, чтобы газотранспорт через Украину сохранялся", - заявил Альтмайер.

Он добавил, что газопровод "Северный поток - 2" не сделает Германию зависимой от РФ, а только сократит маршрут поставки газа.

"Мы не делаем себя зависимыми от Российской Федерации. Речь идет о сокращении маршрутов поставок и создании новых структур поставки, поскольку в последующие годы наша потребность в газе существенно возрастет. С выходом из угольного и атомного потоков мы будем рассчитывать на большее количество газовых электростанций в течение переходного периода", - пояснил Альтмайер.

Отметим, что в Германии неоднократно выступали за то, чтобы РФ продолжала транзит газа через Украину.